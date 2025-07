Oroscopo pratico per resistere al burnout – dall’11 al 17 luglio 2025

Preparati a navigare un periodo intenso, ricco di energia e sfide emotive. Con Venere in Leone che accende il nostro desiderio di passione autentica e la Luna piena in Capricorno che ci invita alla stabilità senza rigidità, l’oroscopo pratico ti guiderà a resistere al burnout e a ritrovare il benessere. È tempo di fare scelte consapevoli e di mettere al primo posto ciò che veramente conta.

Il cielo si fa potente e un po' teatrale: Venere in Leone continua a farsi sentire, chiedendoci di non accontentarci più dell' amore tiepido, dei lavori che "tanto vanno bene" o delle relazioni che ci tolgono più di quanto diano. E poi c'è la Luna piena in Capricorno, che ci ricorda che essere radicate non significa irrigidirsi. È tempo di scegliere con fermezza ciò che ci fa bene e lasciar andare senza sensi di colpa ciò che non ci rispecchia più. Lucide e sensuali, vulnerabili ma decise: possiamo essere tutte queste cose insieme. Il cielo ci sfida, ma anche ci sostiene. Oroscopo dall'11 al 17 luglio 2025 con mood e fun tip segno per segno.