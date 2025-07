Alessandro Cattelan l’eterna promessa ormai invecchiata della tv italiana

che rende Alessandro Cattelan un vero e proprio simbolo di versatilità e stile nella televisione italiana. Un talento che non si limita a brillare, ma che continua a sorprendere e innovare, mantenendo intatta quella promessa di eccellenza che lo ha sempre contraddistinto. Eppure c’è qualcosa…

Alessandro Cattelan è bravo, ma bravo sul serio, talmente bravo da non riuscire a trovargli un difetto: conduce, canta, balla, recita bene ed è sempre impeccabile. In altre parole, è il primo della classe, quello che fa sfigurare tutti gli altri perché è brillante, preparato, credibile. Lui, invece, non sfigura mai: in qualsiasi contesto, porta professionalità, competenza e il suo piglio pop, contemporaneo, internazionale. Eppure c’è qualcosa che non va: Cattelan è sempre sul trampolino, ma non arriva mai – per lui – il momento di lanciarsi. Di lanciarsi nel mondo dei grandi, intendo. Di stare (e restare) seduto al tavolo dei grandi. 🔗 Leggi su Donnapop.it