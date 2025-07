I complimenti di Trump al presidente della Liberia per il suo inglese ma è la lingua ufficiale del Paese africano

Durante un incontro alla Casa Bianca, Donald Trump ha elogiato il presidente della Liberia, Joseph Boakai, per il suo "ottimo inglese", dimenticando che l'inglese è la lingua ufficiale del paese. Un episodio che ha suscitato sorriso e sorpresa, dimostrando come anche i leader più influenti possano incorrere in gaffe impreviste. È un promemoria che, a volte, anche le parole più semplici richiedono attenzione e consapevolezza.

