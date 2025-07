Si disfa di un involucro con dell'eroina all'interno, arrestato uomo a Gorizia.

In un'operazione che ha scosso Gorizia, la polizia ha smantellato un nascondiglio di droga, arrestando un uomo con eroina nascosta nel suo involucro. La scoperta evidenzia ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, rafforzando la sicurezza e la tutela della comunità . Questa vicenda sottolinea l’importanza di un lavoro costante e mirato nella lotta contro il traffico illecito.

GORIZIA - La polizia di Stato di Gorizia, nel tardo pomeriggio dello scorso 18 giugno, ha tratto in arresto un 53enne, residente a Monfalcone, per violazione della normativa in materia di stupefacenti. Un equipaggio della squadra mobile, intento ad effettuare un servizio di controllo del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it