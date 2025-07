Il Mondiale per club sbanca l' Auditel Chi l' ha visto? chiude in bellezza

Il mercoledì televisivo si conclude in grande stile, con il fascino del calcio internazionale e il cinema di successo che catturano il pubblico italiano. La semifinale del Mondiale per Club su Canale 5 ha registrato oltre 3,5 milioni di spettatori, dimostrando come gli eventi sportivi continuino a conquistare il cuore degli italiani. Intanto, su Rai1, “Bla Bla Baby” ha coinvolto quasi 2 milioni di telespettatori, confermando il piacere per le proposte di qualità. Un mix vincente che chiude in bellezza questa serata di intrattenimento.

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Bla Bla Baby diretto da Fausto Brizzi, con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli, segnare una media di 1.865.000 spettatori pari al 12.0% di share. Su Canale5 la semifinale del Mondiale per Club che ha visto il Paris Saint Germain sconfiggere per 4 a 0 il Real Madrid, accedendo così alla finale, ha registrato invece una media di 3.500.000 spettatori pari a uno share del 21.8%, stravincendo la serata. Su Rai2 la replica della terza stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini ha ottenuto una media di 773.000 individui all'ascolto pari al 5.

