Parificazione del bilancio regionale | pesano sanità trasporto pubblico ed economia in affanno

La parificazione del bilancio regionale evidenzia come i pesanti fardelli di sanità, trasporto pubblico ed economia in affanno abbiano influito sulla stabilità finanziaria. Sebbene l’economia regionale si mantenga in linea con la crescita moderata nazionale dello 0,7%, le difficoltà nella dinamica dei consumi e negli investimenti privati segnalano sfide ancora aperte. È dunque fondamentale intervenire per rilanciare il progresso e garantire un futuro più solido e sostenibile.

Una “economia abbastanza in linea con la media nazionale, che è di crescita moderata (0,7%). Questa ha risentito della contenuta dinamica dei consumi e della fiacchezza degli investimenti privati”, ma con un andamento dell’attività economica che “ha evidenziato una performance negativa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

