Wimbledon 2025 oggi le semifinali donne | orario e dove vederle

Oggi, 10 luglio 2025, Wimbledon si anima con le emozionanti semifinali donne sul Campo Centrale. Due sfide imperdibili che promettono spettacolo e colpi di scena, tutte da vivere in diretta. Scopri gli orari, i dettagli e come seguire questi incontri decisivi per il torneo. Preparati a tifare le tue campionesse preferite e a vivere un pomeriggio di pura adrenalina sportiva!

Wimbledon 2025 mette in scena oggi giovedì 10 luglio le due semifinali donne. Entrambi i match sul Campo centrale dell’All England Club. Alle 14.30 tocca alla numero 1 al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka che affronta l’americana Amanda Anisimova, 13 del seeding. A seguire la svizzera Belinda Bencic, numero 35 al mondo ma ex top 10, se la vedrĂ con la polacca Iga Swiatek, numero 8 del seeding ma ex numero 1 al mondo. Il programma di oggi. Sabalenka vs Anisimova ore 14.30 (Campo Centrale) Swiatek (Pol) vs Bencic (Sui) a seguire (Campo Centrale) Dove vedere i match in tv. Le semifinali donne di Wimbledon 2025 come tutto il resto del torneo, sono in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno  (inclusi streaming via NOW e Sky Go). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, oggi le semifinali donne: orario e dove vederle

