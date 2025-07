Ricostruzione Ucraina Meloni | Agli investitori italiani dico non abbiate paura

In un momento di sfide e opportunità, il presidente Meloni ha rivolto un appello agli investitori italiani: «Non abbiate paura». Con entusiasmo e determinazione, ha sottolineato come la ricostruzione dell’Ucraina possa rappresentare il punto di partenza per un miracolo economico condiviso, in nome di giustizia e progresso. Questo summit segna l’inizio di un percorso ambizioso, che vedrà l’Italia protagonista nel sostenere un futuro di rinascita e prosperità per l’Ucraina.

"Mi piace pensare che questa conferenza possa essere il punto di partenza per il miracolo economico dell'Ucraina, che costruiremo insieme". Il presidente del Consiglio interviene aprendo i lavori del summit sulla Ricostruzione dell'Ucraina in corso a Roma e delinea quali saranno gli obiettivi e gli impegni cui l'Italia si farà carico per "amore di giustizia e come monito per il futuro". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ricostruzione Ucraina, Meloni: “Agli investitori italiani dico, non abbiate paura”

In questa notizia si parla di: ricostruzione - ucraina - meloni - agli

Ucraina, incontro Mulè-Alieksieiev: Parlamenti decisivi per processo ricostruzione e adesione all’Ue - In un incontro significativo a Montecitorio, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha dialogato con il deputato ucraino Serhii Alieksieiev.

Carlo Legrottaglie, brigadiere capo in servizio nella compagnia locale, è stato ucciso questa mattina lungo la strada tra Francavilla e Grottaglie. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto coinvolto in un inseguimento terminato con una sparatoria. I fug Vai su Facebook

Meloni: «Immaginiamo già un’Ucraina libera e ricostruita. Oggi impegni per oltre 10 miliardi di euro». Nasce un Fondo Ue per Kiev; Al via conferenza di Roma sulla ricostruzione. Nella notte massiccio attacco droni su Kiev - Aggiornamento del 10 Luglio delle ore 10:36; Ucraina, Meloni: nuovo fondo equity nella Ue.

Ucraina, Meloni: nuovo fondo equity nella Ue - Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni, nel suo discorso alla sessione plenaria della conferenza che si è aperta oggi 10 luglio a Roma per la ... Come scrive italiaoggi.it

Ucraina, a Roma oggi la conferenza per la ricostruzione. Meloni: "Immaginare il dopo" - Alla Nuvola dell'Eur a Roma oggi, giovedì 10 luglio, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Si legge su msn.com