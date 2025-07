Roma al via la Conferenza per la ripresa dell’Ucraina | promessi oltre 10 miliardi

Roma apre le porte alla speranza e alla solidarietà con la Conferenza per la ripresa dell’Ucraina, un evento di portata internazionale che riunisce circa 5.000 partecipanti, tra delegazioni e organizzazioni. Promettendo oltre 10 miliardi di aiuti, il meeting mira a rafforzare il supporto economico e politico a Kyiv in un momento cruciale, mentre il conflitto continua a seminare distruzione. La speranza è che questa iniziativa possa segnare una svolta verso la pace e la ricostruzione.

Si è aperta al centro congressi "La Nuvola" di Roma la Conferenza per la ripresa dell'Ucraina, co-organizzata dai governi italiano e ucraino. Circa 5 mila i partecipanti, con oltre 100 delegazioni governative e 40 rappresentanze di organizzazioni internazionali. Obiettivo: rafforzare il sostegno economico e politico a Kyiv, in un momento in cui la guerra con la Russia continua a infliggere danni devastanti e i negoziati per un cessate il fuoco guidati dagli Stati Uniti rimangono ancora in stallo. La premier G iorgia Meloni ha accolto con un abbraccio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con una stretta di mano la first lady Olena Zelenska.

