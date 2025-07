Retegui in Arabia dà il via al valzer degli attaccanti | i nomi coinvolti

Il trasferimento di Mateo Retegui in Arabia Saudita sta scuotendo il mondo del calcio italiano, dando il via a un vero e proprio valzer di attaccanti. Con l’Al-Qadisiyya pronta a investire 70 milioni di euro, sono in arrivo cambi di maglia tra i protagonisti della Serie A, pronti a ridefinire gli equilibri del mercato. Ma chi sono i nomi coinvolti? Scopriamo insieme i possibili prossimi movimenti.

L’imminente trasferimento di Mateo Retegui in Arabia Saudita sta per dare il via a un vero e proprio effetto domino tra gli attaccanti della Serie A. L’affare con l’Al-Qadisiyya, club saudita pronto a investire 70 milioni di euro per l’italoargentino, rappresenta la scintilla che potrebbe innescare una serie di movimenti sul mercato, coinvolgendo nomi noti . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno. Alzata l’offerta a 65 milioni, Atalanta verso il sì - Il calciomercato infiamma le voci: retegui ha accettato l’offerta dell’Al-Qadsiah da 65 milioni di euro, un investimento record per l’Arabia e un passo decisivo per il futuro dell’attaccante nerazzurro.

Da Retegui a Kean, da Osimhen a Vlahovic: in Serie A pronto il valzer delle punte; Da Retegui a Kean, da Osimhen a Vlahovic: in Serie A pronto il valzer delle punte; Atalanta su Retegui, Genoa su Milik: il valzer attaccanti dopo il ko Scamacca.

Retegui d'Arabia, una cessione d’oro: all'Atalanta 68 milioni, a Mateo 80 in 4 anni - Qadsiah, determinante per l’accelerazione dell’intesa: i due club sono ai dettagli ... Scrive gazzetta.it

Retegui va in Arabia: maxi ingaggio e incasso shock per l’Atalanta - Colpo di scena nel mercato estivo: Mateo Retegui, dopo un'ottima stagione all’Atalanta, è pronto a volare in Arabia Saudita per una nuova avventura calcistica ... Come scrive stadiosport.it