Juanlu-Napoli trattativa viva | piccola distanza col Siviglia si cerca l’intesa finale

Il calciomercato infiamma Napoli: la trattativa per Juanlu Sanchez è ancora viva, con una piccola distanza tra il club azzurro e il Siviglia. La corsa al giovane talento spagnolo si fa più intensa, mentre le parti cercano l’intesa finale per regalare ai tifosi un ulteriore rinforzo di qualità. La strada verso l’accordo è in salita, ma l’entusiasmo non si ferma: il sogno di vedere Juanlu in azzurro si avvicina sempre di più.

Il Napoli continua a lavorare per portare a casa Juanlu Sanchez, giovane talento spagnolo.

Chi è Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia che ha stregato il Napoli - In un contesto di mercato infuocato, Juanlu Sánchez, il talento del Siviglia, ha catturato l’attenzione del Napoli, desideroso di rinforzare la propria rosa.

