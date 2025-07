Il pezzotto vola anche su YouTube, è praticamente inarrestabile (New York Times).

Il mondo digitale vive di contrasti tra innovazione e illegalità, come dimostra il caso di "Lilo & Stitch". Nonostante un investimento di 100 milioni di dollari e un incasso record, il film ha subito una perdita significativa a causa della pirateria su YouTube, dove il pezzotto vola praticamente inarrestabile. Un fenomeno che mette in crisi le strategie di distribuzione e tutela dei contenuti originali.

La Disney ha speso circa 100 milioni di dollari per “Lilo & Stitch”, remake live-action di un film d’animazione del 2002. Il film ha incassato 361 milioni di dollari in tutto il mondo nel weekend di uscita, a maggio, superando al botteghino “Mission: Impossible – Il giudizio finale”. Ma nel frattempo, da allora, ha perso altre decine di milioni di dollari perché la versione piratata del film è finita nientemeno che su YouTube, praticamente da subito. E’ stata visualizzata da oltre 200.000 persone nel successivo weekend, secondo una nuova ricerca di Adalytics (un’azienda che analizza le campagne pubblicitarie per i marchi), ripresa dal New York Times. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it