Smaltimento e gestione illecita dei rifiuti sull' Altopiano la polizia locale stana i trasgressori

smaltimento e gestione illecita dei rifiuti sull'altopiano. La polizia locale di Trieste, con il supporto del nucleo polizia ambientale, ha avviato un efficace sistema di vigilanza volto a contrastare questo fenomeno. Grazie a controlli mirati e preventivi, stanno già emergendo i trasgressori, rafforzando l’impegno per tutelare l’ambiente e preservare la bellezza naturale della zona. Un passo importante verso un territorio più pulito e sicuro, dove ogni cittadino può contribuire alla legalità e alla sostenibilità .

