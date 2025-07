Torino insicura GTT lancia Safe Tram | aumentano i controlli dalle 18 a mezzanotte ma solo su una linea

A Torino cresce il senso d’insicurezza sui mezzi pubblici, soprattutto nelle ore serali e notturne. Per garantirne la sicurezza, GTT lancia “Safe Tram”, un’azione concreta che prevede controlli intensificati sulla linea interessata dalle 18 a mezzanotte. Un passo importante per rassicurare cittadini e viaggiatori, ma anche un segnale che la città sta facendo di più per tutelare chi si sposta in tram e autobus.

