Casertana tre colpi in arrivo; oggi presentazione Degli Esposti e Coppitelli

La Casertana si prepara a rivoluzionare il suo organico con tre nuovi acquisti, mentre presenta ufficialmente gli esposti e Coppitelli. Dopo le recenti partenze di Paglino, Bianchi e Gatti, i rossoblù sono pronti a rinforzarsi affidandosi all'abbondanza di talenti dell'Avellino, che si sta sfoltendo in vista della nuova stagione. Il primo nome in uscita è il giovane Pezzella: un segnale chiaro di ambizione e voglia di riscatto per la squadra campana.

Dopo le uscite di Paglino al Sorrento, Bianchi al Picerno e Gatti al Cittadella, la Casertana è pronta a chiudere tre colpi. Si pesca in casa Avellino, promossa in B, che è pronta a liberarsi di alcuni esuberi. La trattativa con gli irpini è di tre giocatori. La Casertana fa la spesa ad Avellino. Il primo ad arrivare potrebbe essere Salvatore Pezzella, 25enne centrocampista, la scorsa stagione in prestito alla Cavese. Pezzella è un tipico regista di centrocampo, che nel 4-3-3 preventivato da Coppitelli, sarebbe il play designato davanti alla difesa. Non solo Pezzella, però: dall' Avellino, potrebbe arrivare anche Erasmo Mulè, con trascorsi a Pescara ed a Trapani nell'ultima stagione.

