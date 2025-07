Meloni | Vogliamo un’Ucraina ricostruita libera e prospera

di ricostruire un’Ucraina libera, prospera e sovrana. La determinazione di tutti i presenti si traduce in un impegno condiviso a sostenere un futuro di pace e rinascita, perché solo uniti possiamo fare la differenza e costruire un domani migliore per l’intera regione.

“I numeri impressionanti di questa Conferenza raccontano di quale futuro tutti insieme vediamo per l’Ucraina e con quale convinzione crediamo in questo futuro” Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all’Ukraine Recovery Conference.”Vogliamo lanciare un messaggio importante: ognuno di noi è qui per fare la sua parte per un obiettivo comune, quello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: “Vogliamo un’Ucraina ricostruita, libera e prospera”

In questa notizia si parla di: meloni - vogliamo - ucraina - ricostruita

L’Italia nuovamente esclusa dal vertice sull’Ucraina, Meloni si giustifica: “È perché non vogliamo inviare truppe” - L'assenza dell'Italia al vertice sull'Ucraina ha sollevato polemiche, ma Giorgia Meloni si difende sottolineando che la decisione è legata al rifiuto di inviare truppe.

Galeazzo Bignami Il governo Meloni e il ministro Foti stanno lavorando senza sosta per trasformare il PNRR in un vero moltiplicatore di valore per l’Italia, senza sprecare neanche un euro. Il parere favorevole della Commissione europea all’erogazione della Vai su Facebook

Meloni: «Immaginiamo già un’Ucraina libera e ricostruita. Oggi impegni per oltre 10 miliardi di euro». Nasce un Fondo Ue per Kiev; Meloni Vogliamo un'Ucraina ricostruita, libera e prospera; Roma, inizia la Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina. Meloni: L'Italia è dalla parte giusta della storia.

Meloni "Vogliamo un'Ucraina ricostruita, libera e prospera" - "I numeri impressionanti di questa Conferenza raccontano di quale futuro tutti insieme vediamo per l'Ucraina e con quale convinzione crediamo in questo futuro". Segnala corrieredimaremma.it

A Roma la conferenza per l'Ucraina, Meloni: 'Immaginiamo un Paese libero e ricostruito' - Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino e la first lady alla Conferenza sulla ricostruzione ... Si legge su ansa.it