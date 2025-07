Donato Romano della Sant' Anna è socio junior dell' Accademia di Ingegneria e Tecnologia

Donato Romano, brillante professore associato presso l’Istituto di BioRobotica della Sant’Anna di Pisa, raggiunge un nuovo prestigioso traguardo entrando come socio junior nell’Accademia Italiana di Tecnologie e Ingegneria (ITATEC). Questa nomina, che riconosce il suo talento e il suo contributo innovativo nel settore, conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama ingegneristico italiano. Con il suo ingresso ad ITATEC, Donato Romano ...

Pisa, 10 luglio 2025 - Donato Romano, professore associato presso l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato eletto socio junior (socio con meno di 40 anni) dell’Accademia Italiana di Tecnologie e Ingegneria (ITATEC), istituzione fondata nel 2022 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei per promuovere l’eccellenza italiana nei settori dell’ingegneria e della tecnologia. Con il suo ingresso ad ITATEC, Donato Romano porterà il suo contributo scientifico nel campo delle biotecnologie e ingegneria dei biosistemi, ambiti in cui ha saputo coniugare approcci interdisciplinari attraverso l’integrazione tra biologia, robotica e intelligenza artificiale, promuovendo lo sviluppo di soluzioni ingegneristiche bioispirate per la gestione degli ecosistemi, la protezione della biodiversità e applicazioni ambientali avanzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donato Romano della Sant'Anna è socio junior dell'Accademia di Ingegneria e Tecnologia

In questa notizia si parla di: donato - romano - socio - accademia

Fissata l'udienza di convalida del fermo di Donato Romano, in carcere per l'omicidio di Gigi Mastropasqua - Domani, 23 giugno, si terrà l’attesa udienza di convalida del fermo di Donato Romano, l’elettricista di 43 anni detenuto presso la casa circondariale di via delle Casermette.

#Congrats | below ?Donato Romano, professore associato della Scuola Superiore Sant’Anna, eletto socio dell’Accademia di Ingegneria e Tecnologia (ITATEC), istituzione fondata nel 2022 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei per promuovere l’ Vai su Facebook

Donato Romano della Sant'Anna è socio junior dell'Accademia di Ingegneria e Tecnologia; Romano eletto socio junior di Itatec; L'abitazione messa in scena. Pietro Aschieri (1889-1952).

Donato Romano della Sant'Anna è socio junior dell'Accademia di Ingegneria e Tecnologia - Le parole del professore: “Condividere idee e progetti all’interno di un contesto così autorevole rappresenta un’opportunità preziosa per contribuire in modo concreto allo sviluppo di soluzioni innova ... Si legge su lanazione.it