MotoGP Enea Bastianini rischia di saltare il GP di Germania | cosa è successo al pilota romagnolo

Enea Bastianini potrebbe perdere il prossimo Gp di Germania a causa di un'improvvisa febbre alta che lo ha colto all'inizio della settimana. Il pilota della KTM Tech3, che avrebbe dovuto partecipare al Media-Day al Sachsenring, è attualmente indisposto e quindi la sua presenza in pista è in dubbio. La sua assenza potrebbe influenzare significativamente le sorti del campionato: i tifosi e gli addetti ai lavori sono in ansia per le sue condizioni e le future decisioni.

Presenza a rischio in Germania per Enea Bastianini. Il pilota della KTM Tech3 avrebbe dovuto prendere parte quest’oggi al consueto appuntamento del Media-Day, che precede il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP sul tracciato del Sachsenring. Il romagnolo, però, è stato fermato per il momento della febbre alta. Un status febbrile in cui Enea si trova dall’inizio di questa settimana e per questo il viaggio in terra teutonica non c’è ancora stato. Da capire che se ci sarĂ la possibilitĂ per lui di partecipare al week end o se dovrĂ rinunciare alla tre-giorni della top-class. “ Dall’inizio della settimana Enea Bastianini non si sente bene a causa della febbre alta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Enea Bastianini rischia di saltare il GP di Germania: cosa è successo al pilota romagnolo

