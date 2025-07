Ex Milan dal Portogallo | Tentativo concreto del Benfica per Joao Felix

Il ritorno di João Félix in Portogallo potrebbe essere imminente: il Benfica mostra un concreto interesse per riprendere l’attaccante dopo la sua esperienza al Milan. Un tentativo deciso, che riaccende le speranze di un affare più che mai possibile, e potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera del talento portoghese. La vicenda si fa sempre più interessante: cosa riserverà il futuro a Felix? Restate con noi per aggiornamenti esclusivi.

Dopo i 6 mesi in prestito al Milan, Joao Felix è tornato al Chelsea. Secondo il quotidiano portoghese Record, il Benfica vuole riprenderselo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, dal Portogallo: “Tentativo concreto del Benfica per Joao Felix”

Calciomercato Milan, Joao Felix torna a casa? Trattativa con il Benfica: le ultime - Il calciomercato si infiamma con il possibile ritorno di Joao Felix al Benfica, dopo una stagione di alti e bassi al Milan.

