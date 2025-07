Controlli dei Carabinieri 4 denunce Nei guai anche un automobilista alticcio dopo un incidente stradale

I controlli dei carabinieri nelle zone di Forlì, Ronco e San Martino in Strada hanno portato a quattro denunce, tra cui un automobilista alticcio coinvolto in un incidente. Dopo il sinistro, fortunatamente senza feriti o altri veicoli coinvolti, i militari hanno scoperto che il conducente era in stato di ebbrezza. Un intervento che sottolinea l'importanza della sicurezza stradale e della prevenzione. La legalità, infatti, resta una priorità fondamentale.

E' di quattro denunce il bilancio dei servizi di controllo svolti dai carabinieri di Forlì, Ronco e San Martino in Strada. Un automobilista è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza: a seguito di sinistro stradale, nel quale non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo, è stato sottoposto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - denunce - guai - automobilista

