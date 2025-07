Fermare l’oscurità e costruire un futuro forte La ricostruzione secondo Meloni

In un momento di grande sfida, Giorgia Meloni ci invita a fermare l’oscurità e a costruire un futuro robusto, proprio come l’Italia dopo la Seconda guerra mondiale. Ogni mattone dell’Ucraina in ricostruzione rappresenta un pezzetto d’Europa e d’Italia, simbolo di speranza e rinascita. È un messaggio di determinazione e collaborazione, dove il sostegno alla resistenza si unisce allo spirito di partenariato pubblico-privato, per realizzare un domani di pace e prosperità.

Un pezzetto d'Europa (e d'Italia) in ogni mattone dell'Ucraina che rinascerà dopo la ricostruzione. Sceglie la metafora delle macerie e dello sforzo, compiuto anche dall'Italia post secondo conflitto mondiale, Giorgia Meloni nel suo discorso di apertura della conferenza sull'Ucraina in corso a Roma. Un vademecum dove riesce a far coesistere le motivazioni del sostegno alla resistenza di Kyiv, lo spirito di partenariato tra pubblico e privato che dovrà essere alla base della progettazione e un sentimento chiamato amore, che è alla base di vite spezzate che si tenta di rimettere assieme. In platea mentre il presidente del consiglio parla, si nota lo sguardo provato di Volodymyr Zelensky (seduto accanto a sua moglie, più volte invocata da Meloni nel suo discorso) che annuisce e sorride, e il premier albanese Edi Rama che prende appunti.

