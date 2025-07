Da quasi una settimana mancano notizie di Erik Bellini di Moriondo Torinese scomparso insieme alla sua moto

Da quasi una settimana, Moriondo Torinese e i suoi cari sono in apprensione per la scomparsa di Erik Bellini, 48enne, scomparso insieme alla sua moto. L'ultimo avvistamento risale a mercoledì 9 luglio e da allora non si hanno più sue notizie. I familiari, preoccupati e determinati, hanno sporto denuncia ai carabinieri di Chieri. La comunità spera in un lieto ritorno e si unisce nel tentativo di trovare Erik, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Da sabato 5 luglio 2025 non ci sono notizie di Erik Bellini, 48enne (ha compiuto gli anni ieri, mercoledì 9) di Moriondo Torinese. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Chieri. Proprio in questa cittadina si hanno le sue ultime tracce: è stato avvistato in serata al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: notizie - erik - bellini - moriondo

Scomparso uomo di Moriondo; 48enne di Moriondo Torinese scomparso da casa sabato scorso . Chi l’ha visto?; Da quasi una settimana mancano notizie di Erik Bellini di Moriondo Torinese, scomparso insieme alla sua moto.

Scomparsa misteriosa nelle colline torinesi: un motociclista non è più rientrato da 5 giorni - Ultimo avvistamento al pub Old Building di piazza Trieste a Chieri ... Scrive giornalelavoce.it

Moriondo Torinese: tutte le notizie - La Stampa - Tutte le notizie a tema Moriondo Torinese pubblicate su La Stampa ... Come scrive lastampa.it