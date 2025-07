Mi sono innamorata del figlio della famiglia che mi ha assunto | la storia della tata Hannah Allen

Sembri più felice che mai, Hannah! La sua storia, tra passione e coraggio, ci ricorda come le scelte più inaspettate possano portare alla scoperta di sé e all’amore. Trasferirsi in Spagna per cercare un lavoro come tata si è trasformato in un’avventura romantica che ha conquistato il cuore di migliaia di follower. Ma come ha reagito la famiglia? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile love story.

È andata in Spagna cercando occupazione come tata ed è finita per innamorarsi di uno dei figli della famiglia per cui lavorava. Hannah Allen, creator con più di 50.000 follower su Tik Tok, ha condiviso attraverso alcuni video sui social la sua storia d’amore e la sua vita a Maiorca. In uno dei filmati diventati virali (più di 5,7 milioni di visualizzazioni) appare con il partner su una moto d’acqua e i due paiono divertirsi molto. “Sembri più felice. Grazie, mi sono trasferita in Spagna, sono diventata una tata e mi sono innamorata del figlio della famiglia (per cui lavora, ndr)”, la didascalia a corredo del Tik Tok pubblicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono innamorata del figlio della famiglia che mi ha assunto”: la storia della “tata” Hannah Allen

