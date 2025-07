Posso fare un foto con i pappagalli? e gli strappa il crocifisso | a processo per rapina

Una donna rom di 32 anni, difesa dall’avvocato Gianni Dionigi, si trova sotto processo per rapina e lesioni ai danni di un anziano. La vicenda, ancora da chiarire, ruota attorno a un episodio avvenuto a Gubbio, dove la donna avrebbe tentato di scattare una foto con dei pappagalli, ma in modo sconsiderato avrebbe strappato il crocifisso di un visitatore. La giustizia indaga se si tratti di un gesto isolato o di un comportamento più grave.

Una rumena di 32 anni, di etnia rom, difesa dall'avvocato Gianni Dionigi, è accusata di rapina e lesioni nei confronti di un anziano. La Procura di Perugia contesta alla donna anche la violazione del divieto di fare ritorno nel comune di Gubbio per tre anni. L'episodio contestato è avvenuto a.

