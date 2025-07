Festeggiamenti ad Arzano grande successo in villa comunale per la Tragedia di Santa Giustina

Un evento emozionante ha animato Arzano con i festeggiamenti in villa comunale dedicati alla “Tragedia di Santa Giustina”. Un grande successo di pubblico e partecipazione che ha unito tradizione e solidarietà, rendendo questa commemorazione un momento speciale per tutta la comunità. L’atmosfera vibrante e il coinvolgimento dei cittadini hanno reso questa giornata indimenticabile, sottolineando l’importanza di preservare le nostre radici e i valori condivisi.

Arzano, Santa Giustina: presentati alla città i festeggiamenti 2025 - Arzano e Santa Giustina si preparano a vivere un 2025 all'insegna di tradizione, gioia e comunità. I festeggiamenti, già presentati ufficialmente alla città, promettono un calendario ricco di eventi coinvolgenti per tutti i gusti.

