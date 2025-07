Disavventura per Aurora Ramazzotti | È stata punta da una medusa Goffredo Cerza l'ha consolata con un bacio

Durante una tranquilla vacanza a Santa Margherita Ligure, Aurora Ramazzotti ha vissuto un’imprevista disavventura: una puntura di medusa. Fortunatamente, Goffredo Cerza non si è perso d’animo e, con dolcezza, l’ha consolata con un tenero bacio. Un episodio che dimostra come, anche nelle situazioni più imprevedibili, l’amore e la supporto siano la vera cura. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa toccante vicenda.

Aurora Ramazzotti ha avuto una disavventura mentre era in vacanza a Santa Margherita Ligure (Genova) con il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: disavventura - aurora - ramazzotti - goffredo

Disavventura per Aurora Ramazzotti: È stata punta da una medusa, Goffredo Cerza l'ha consolata con un bacio; Disavventura per Michelle Hunziker in montagna, il racconto dell’incidente di sua figlia Sole; Disavventura in montagna per Michelle Hunziker, la figlia Sole ha avuto un incidente.

Disavventura per Aurora Ramazzotti: “È stata punta da una medusa, Goffredo Cerza l’ha consolata con un bacio” - Aurora Ramazzotti ha avuto una disavventura mentre era in vacanza a Santa Margherita Ligure (Genova) con il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare ... Si legge su fanpage.it

Aurora Ramazzotti svela la data del matrimonio con Goffredo Cerza?/ Spunta un indizio sui social! - Aurora Ramazzotti ‘ufficializza’ i propositi nuziali: la risposta ad un fan sui social a proposito del possibile matrimonio con Goffredo Cerza. ilsussidiario.net scrive