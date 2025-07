Blue economy Metsola | urgente costruire Europa più resistente

In un contesto globale segnato da crisi e incertezze, la Blue Economy emerge come un pilastro essenziale per rafforzare l'Europa. Roma, 10 luglio – La resilienza del settore marittimo è cruciale per costruire un continente più forte e sostenibile. Solo investendo in innovazione e sostenibilità potremo affrontare le sfide di domani. L’Italia, terza economia europea, può diventare un esempio di eccellenza nel marittimo, contribuendo a un futuro più resistente e prospero.

Roma, 10 lug. (askanews) - "Anche il settore marittimo ha subìto le difficoltà della pandemia, di una guerra di aggressione al nostro continente, della crisi energetica, dell'aumento del costo della vita e sullo sfondo una crisi climatica. Ma se questo periodo ci ha insegnato qualcosa, è l'urgenza di costruire un'Europa più resistente per contrastare shock simili in futuro. L'unico modo è far crescere le nostre economie. L'Italia è la terza più grande economia blue d'Europa. L'ambizione climatica è essenziale, ma ciò significa anche fissare obiettivi raggiungibili e offrire stimoli finanziari". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Blue economy, Metsola: urgente costruire Europa più resistente

