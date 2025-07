Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Germania SuperBike Gran Bretagna WEC MXGP e NTT Indycar

Preparatevi a un weekend all’insegna della passione motoristica con Sky Sport Motori, che porta in scena un cartellone imperdibile: MotoGP, Superbike, WEC, MXGP e NTT Indycar Series. Dall’8 al 13 luglio, il Sachsenring sarà teatro dell’azione più adrenalinica, con l’undicesima tappa del mondiale di MotoGP. Non perdete questa emozionante carovana di motori, disponibile in diretta su Sky e streaming su NOW, pronti a vivere ogni istante di pura adrenalina.

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike, WEC, MXGP e NTT Indycar Series. MOTOMONDIALE AL SACHSENRING – Da giovedì 10 a domenica 13 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con l’undicesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio di Germania, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Germania, SuperBike Gran Bretagna, WEC, MXGP e NTT Indycar

