Martina Colombari compie 50 anni sul set | Un giorno speciale

Martina Colombari festeggia oggi il suo 50° compleanno, un traguardo che celebra non solo la sua bellezza senza tempo, ma anche una carriera brillante e un cuore grande. Dalla nascita a Riccione alla Milano cosmopolita, la sua eleganza ha conquistato il cuore di molti. Con Billy Costacurta, simbolo di vittoria e stile, forma una delle coppie più amate del panorama italiano. E, tra successi e sfide familiari, la sua storia continua a brillare.

Milano, 10 luglio 2025 - I primi 50 anni di una delle donne più belle ed eleganti d’Italia: li compie oggi Martina Colombari nata a Riccione il 10 luglio 1975 ma ormai milanese d’adozione. Lei e il marito, Billy Costacurta icona della difesa rossonera che tutto vinse calcisticamente, sono tra le coppie più glamour del bel mondo meneghino e anche qualche vicissitudine famigliare legata al figlio Achille non ha incrinato il loro rapporto che dura da quasi 30 anni. Sarà Martina Colombari la madrina della tredicesima edizione di Bandiere sotto le stelle, la kermesse che si terrà il 20 luglio in piazza Tarlati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Martina Colombari compie 50 anni sul set: "Un giorno speciale"

