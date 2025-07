Pronostico Norvegia-Islanda | si chiude a punteggio pieno

La sfida tra Norvegia e Islanda, valida per la terza giornata dell’Europeo femminile in Svizzera, si presenta senza troppi rischi: i giochi sono fatti. La Norvegia, già sicura del primo posto, punta a chiudere il girone a punteggio pieno, mentre l’Islanda, eliminata, cercherà di onorare l’ultimo impegno. Ma qual è il pronostico? Scopriamolo insieme, tra analisi, formazioni e come seguirla in diretta streaming gratis.

Norvegia-Islanda è valida per la terza giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis Due squadre che hanno raggiunto il proprio “obiettivo”. Nel senso: la Norvegia con due vittorie su due è già sicura del primo posto, l’Islanda invece con due sconfitte in altrettante uscite è sicura dell’eliminazione. Quindi, una gara, che non ha nulla da raccontare. (Lapresse) – Ilveggente.it Norvegia che quindi farà sicuramente un leggero turnover rispetto a quelle che sono state le ultime uscite e che con la testa, soprattutto, è già alla partita dei quarti di finale (se passa l’Italia come seconda saranno le azzurre le avversarie). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Norvegia-Islanda: si chiude a punteggio pieno

In questa notizia si parla di: norvegia - islanda - pronostico - chiude

Women's Euro 2025, migliori quote e pronostico del testacoda Norvegia-Islanda; Quote vincente Europei femminili 2025, il pronostico: Spagna favorita su Inghilterra e Francia; Atalanta-Empoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Pronostico Norvegia-Islanda: si chiude a punteggio pieno - Islanda è valida per la terza giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis Due squadre che hanno raggiunto il prop ... Come scrive ilveggente.it

Women's Euro 2025, migliori quote e pronostico del testacoda Norvegia-Islanda - Difficile ipotizzare che la Norvegia non trovi la via della rete, in questo contesto dunque si fa strada la possibilità del Goal. Si legge su tuttosport.com