Tensione creativa e preziosità virtuosa nell’opera di Enzo Scatragli

Enzo Scatragli, maestro della scultura, presenta una mostra antologica che svela la sua tensione creativa e la virtuosità artistica. Con 56 opere tra bronzi dorati, marmi e medaglie in bronzo, l'esposizione a Arezzo cattura l’essenza della sua evoluzione artistica. Un viaggio attraverso materiali, tecniche e emozioni, che invita il pubblico a scoprire il cuore pulsante di un artista appassionato e innovativo. La mostra rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo creativo di Scatragli, rivelando come la sua arte sia un ponte tra

Arezzo, 10 luglio 2025 – 56 opere di vari materiali tra cui bronzo con interventi di dorature, vari marmi e granito oltre ad una decina medaglie in bronzo. Sono questi alcuni numeri della personale dello scultore castiglionese Enzo Scatragli che viene inaugurata domani pomeriggio alle ore 19.00 durante la giornata dedicata alla Chiesa di Sant’Agostino recentemente restaurata. “E’ un antologica che ha come filo conduttore alla mia esperienza orafa” – spiega l’artista – “la mia radice orafa è stata fondamentale nell’approccio con il mio lavoro con la materia”. è questo il titolo della mostra castiglionese dove viene esposta tutta la produzione dagli anni 70 ad oggi tra cui il “Sudario”, l’opera che è stata custodita per vent’anni presso la Basilica Maggiore di Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Tensione creativa e preziosità virtuosa nell’opera di Enzo Scatragli”

