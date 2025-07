Ranking Fifa crollo Italia | perde due posizioni ed esce dalla top ten adesso è 11ª

Il recente crollo nel ranking FIFA segna un momento difficile per l’Italia, che perde due posizioni e si allontana dalla top ten. La pesante sconfitta in Norvegia ha avuto conseguenze immediate, facendo scivolare gli azzurri sotto Germania e Croazia. Mentre l’Argentina guida ancora la classifica, le sfide future sono cruciali: il nostro cammino di riscatto è appena iniziato, e il ritorno sui vertici richiede impegno e determinazione.

Fatale la netta sconfitta patita in Norvegia, azzurri scavalcati da Germania e Croazia. In testa resta l'Argentina, poi Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda e Belgio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ranking Fifa, crollo Italia: perde due posizioni ed esce dalla top ten, adesso è 11ª

In questa notizia si parla di: ranking - fifa - crollo - italia

C’è una sola nazionale “non classificata” nel Ranking FIFA: ora è tornata finalmente a giocare - Dopo cinque lunghi anni di assenza, l’Eritrea torna a calcare il palcoscenico calcistico internazionale, portando con sé speranza e nuove sfide per il ranking FIFA.

Dopo 114 anni, il Brescia non c'è più Ma i tifosi non mollano: Fifa e Figc, intervenite Il comunicato ufficiale della Federazione non ammette il club alla Serie C, come richiesto Cellino del quale, con due lettere "I tifosi del Brescia 1911" chiedono a Infantino e a G Vai su Facebook

Italia, che crollo nel Ranking Fifa: è fuori dalla Top 10. E c'è il rischio quarta fascia ai Mondiali; Ranking Fifa, crollo Italia: perde due posizioni ed esce dalla top ten, adesso è 11ª; Italia, che crollo nel Ranking Fifa: è fuori dalla Top 10. E c'è il rischio quarta fascia ai Mondiali.

Ranking Fifa, crollo Italia: perde due posizioni ed esce dalla top ten, adesso è 11ª - In testa resta l'Argentina, poi Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda e Belgio ... Come scrive gazzetta.it

Italia, che crollo nel Ranking Fifa: è fuori dalla Top 10. E c'è il rischio quarta fascia ai Mondiali - L'Italia esce dalla top 10 del ranking mondiale della Fifa appena pubblicato, perdendo due posizioni rispetto alla classifica precedente, diffusa lo scorso 3 aprile. Da msn.com