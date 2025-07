Moretto | Richard Rios? L’Inter si era mossa prima della Roma

Le trattative di mercato sono in stand-by: mentre Moretto svela le ultime su Richard Rios, centrocampista colombiano seguito sia dall’Inter che dalla Roma, la situazione Calhanlu blocca ogni movimento in entrata per l’Inter. La recente visita del vicepresidente del Galatasaray ha chiarito le intenzioni del club turco, lasciando poche speranze di novità imminenti. Vediamo cosa riserva il futuro nel calciomercato di casa nerazzurra.

Moretto racconta le ultime su Richard Rios, centrocampista colombiano in forza al Palmeiras. Profilo seguito sia dall’Inter che dalla Roma. TUTTO FERMO – La situazione Calhanoglu blocca ovviamente qualsiasi tipo di operazione in entrata dell’Inter. Ieri, l’incontro tra il club nerazzurro e il Galatasaray, tramite il suo vicepresidente, che ha chiarito una volta per tutta la posizione dei due club ( vedi articolo ). Ecco perché le eventuali alternative al turco sono al momento tutte ferme e in stand-by: da Ederson dell’Atalanta fino ad arrivare al colombiano Richard Rios. A proposito di Rios, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ne ha parlato l’esperto di mercato Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Moretto: «Richard Rios? L’Inter si era mossa prima della Roma»

