Campionati Europei a squadre di golf | oggi i match play

Oggi si accendono le sfide dei campionati europei a squadre di golf, con i match play che promettono emozioni e grandi imprese. Dopo una qualificazione avvincente, le formazioni azzurre sono pronte a mettere in campo tutta la loro forza nel primo girone di knock-out. Gli Amateur, le Ladies e le Girls ambiscono al titolo, mentre i Boys lottano per il ritorno in Division 1. Segui con noi le emozioni di questa giornata decisiva!

E’ terminata la qualificazione su 36 buche medal con le formazioni azzurre del golf ammesse tutte nel primo girone di match play dei campionati Europei. Ai Campionati Europei a squadre è terminata la qualificazione su 36 buche medal con le formazioni azzurre ammesse tutte nel primo girone di match play. Gli Amateur, le Ladies e le Girls potranno competere per il titolo, mentre i Boys si sono procurati la chance per tornare in Division 1. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

