L’Aci Arezzo esprime soddisfazione per l’elezione di Geronimo La Russa a presidente Aci

L’Automobile Club di Arezzo celebra con entusiasmo l’elezione di Geronimo La Russa a presidente dell’ACI, un riconoscimento che valorizza il talento e la passione per l’automobilismo italiano. Questa nomina rappresenta una tappa importante per la crescita del settore e per il nostro territorio, che si conferma protagonista nel panorama nazionale. Un traguardo che apre nuove prospettive e opportunità per tutti gli appassionati e professionisti del settore.

Arezzo, 10 luglio 2025 – L’Automobile Club di Arezzo esprime la più viva soddisfazione per l’elezione di Geronimo La Russa alla presidenza dell’Automobile Club d’Italia, avvenuta durante l’assemblea nazionale ACI di cui è componente il Presidente di AC Arezzo, Bernardo Mennini. Geronimo La Russa, nato a Milano il 2 aprile 1980, avvocato, sposato e padre di due figlie, è una figura di spicco nel panorama automobilistico italiano. Presidente dell’Automobile Club di Milano e già vice presidente ACI, La Russa è uno dei fondatori di ACI Storico e un appassionato cultore di motori e competizioni sportive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Aci Arezzo esprime soddisfazione per l’elezione di Geronimo La Russa a presidente Aci

