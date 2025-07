Rinnovabili Pecoraro | da Sicilia grande contributo innovazione

La Sicilia, la grande isola del Mediterraneo, si sta affermando come un fulcro di innovazione e sostenibilità. Alfonso Pecoraro Scanio sottolinea il potenziale della regione nel promuovere energie rinnovabili, green jobs e una blue economy all’avanguardia. Un esempio di come il passato possa diventare il motore di un futuro più verde e prospero, dimostrando che l’Italia meridionale può davvero fare la differenza nel panorama energetico europeo.

Roma, 10 lug. (askanews) - "Importante ricordare come la più grande isola del Mediterraneo, che è la Sicilia, può dare un grande contributo all'innovazione". Lo afferma il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, in occasione dell'evento "Sicilia e Mediterraneo: rinnovabili, innovazione e green jobs per la blue economy" promosso da Fondazione UniVerde e Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli con main partner Renexia e con event partner Marnavi. "L'impatto delle attività antropiche e il cambiamento climatico stanno modificando la natura degli ecosistemi marini, comportando una grave perdita di biodiversità - ha spiegato Pecoraro Scanio nel corso del convegno -.