VIDEO il Grifo riparte anche da capitan Angella | Se non starò bene sarò il primo a chiamarmi fuori

Il Perugia si prepara con entusiasmo alla nuova stagione, ripartendo anche dalla leadership di Capitan Angella. Dopo le visite mediche e le prime sedute atletiche, la squadra mostra determinazione e unità . Gabriele Angella, simbolo di esperienza e passione, si riafferma come punto di riferimento, pronto a guidare i suoi verso obiettivi ambiziosi. Se non star242 bene, sar242 il primo a chiamarmi fuori. La sfida è appena iniziata, e l’avventura continua!

Dopo le visite mediche prime sedute atletiche per i giocatori del Perugia, che si sono ritrovati ieri sera per iniziare a preparare il prossimo campionato. Chiari i propositi per Gabriele Angella, che è stato a lungo in ballo tra un ruolo dirigenziale e la possibilità di continuare a giocare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

