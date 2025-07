Auto contro moto | ancora sangue sulle strade del Lazio La vittima è un motociclista 40enne Lo schianto lungo la via Ostiense a Roma

Un tragico incidente sulle strade del Lazio porta ancora sangue e dolore: un motociclista di 40 anni ha perso la vita in un violento scontro con un'auto sulla via Ostiense a Roma. La scena, drammatica e sconvolgente, si è verificata questa mattina alle 8:30, lasciando la comunità ancora sotto shock. La sicurezza stradale rimane una priorità imprescindibile: ogni giorno, vittime innocenti pagano il prezzo più alto.

Un grave incidente stradale quello di oggi; un motociclista ha perso la vita a seguito di uno scontro con un'auto sulla via Ostiense, all'altezza di via Fosso di Dragoncello. La vittima, un uomo di circa 40 anni, è deceduto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118. L'incidente e l'intervento delle autorità . L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30 di questa mattina, creando disagi nel traffico della zona. Le forze dell'ordine, con 5 pattuglie del X gruppo mare della polizia locale di Roma capitale, sono intervenute immediatamente per effettuare i rilievi e gestire la viabilità .

