Movieplayer.it - Toys - Giocattoli alla riscossa, clip esclusiva del film d'animazione in uscita il 16 gennaio

Leggi su Movieplayer.it

Nei cinema dal 16con Plaion Pictures, l'avventurosa commedia animata firmata dagli autori di Toy Story Joel Cohen e Alec Sokolow, ecco una. Lo scatenato mondo animato diapproderà nei cinema italiani il 16con Plaion Pictures. Una vivaceofferta da Movieplayer.it ci introduce nello scatenato mood delmostrando uno deial centro della storia, una marionetta di Don Chisciotte, alle prese con una temibile domatrice di leoni e con la sua pelosa fiera. Don, questo il nome della marionetta, è uno dei due protagonisti insieme al peluche DJ Doggy Dog. In una New York colorata e vivace dove convivono, esseri umani e marionette in un inedito melting pot, prende forma un'avventura .