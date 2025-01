Nerdpool.it - The Last of Us 2: il nuovo trailer annuncia il mese d’uscita della seconda stagione!

Durante l’evento CES 2025, Sony ha sorpreso i fan confermando finalmente la finestra di uscitadi Theof Us, la serie di successo targata HBO. La nuova, basata sugli eventi di Theof Us Parte 2, sarà disponibile su Max a partire da aprile 2025. Anche se non è statata una data specifica, i nuovi episodi seguiranno probabilmente il formatoprima, con un rilascio settimanale.Un primo sguardo ad Abby e al teaserAd accompagnare l’annuncio, Sony ha pubblicato unteaser, che offre un’anteprimae introduce Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, uno dei personaggi più controversi dell’universo di Theof Us. Il teaser accenna a nuovi sviluppi narrativi e alle sfide che attendono i protagonisti in questa nuova fasestoria.