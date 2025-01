Dilei.it - Test: Torneresti con il tuo ex fidanzato?

Quando finisce un amore c’è sempre una ragione obiettivamente valida: un tradimento, l’impossibilità di capirsi, la consapevolezza che la relazione non poteva condurre a nulla. O anche l’esaurirsi di ciò che sembrava una passione e invece era solo un’infatuazione. Sta di fatto che, qualsiasi sia la motivazione dell’addio, ci sono certi momenti in cui ci prende la nostalgia di quella storia passata, forse a causa di un eccesso di malinconia, di un grigio pomeriggio di pioggia, di una canzone sentita per caso che ci riporta in mente una notte speciale.I pro e i contro di tornare insiemeMa è possibile tornare indietro? Riscrivere una storia già scritta? Ritrovare una passione perduta, dimenticare le offese, perdonarsi gli errori? Da quello che ci racconta la cronaca rosa, molti vip ci provano, ma quasi nessuno ci riesce.