Tennis programma mercoledì 8 gennaio | Nardi e Sonego tornano in campo a Auckland

Leggi su Sportface.it

Ildella giornata di2025 per quanto riguarda i tornei didi scena ad Adelaide (combined),(maschile), Hobart (femminile) e Melbourne (qualificazioni Australian Open). Gli eventi entrano nel vivo con gli incontri di secondo turno ed il debutto di numerosi big che hanno beneficiato di un bye. Per quanto riguarda ilitaliano, ascenderanno inLucae Lorenzo, che sfideranno rispettivamente il belga Bergs e l’americano Michelsen. A Melbourne, invece, Bellucci, Passaro, Gigante ed Errani andranno a caccia del pass per il terzo turno del tabellone cadetto dell’Happy Slam.Ordine di gioco Atp/Wta AdelaidePromette spettacolo ilsul cemento australiano, dove si disputano ben sedici incontri. Sulprincipale spazio agli americani (Navarro, Pegula e Paul), ma anche ai beniamini del pubblico di casa (Kokkinakis e Jones).