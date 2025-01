Tennis Bolelli Vavassori cominciano il 2025 con una vittoria | raggiunti i quarti ad Adelaide

Leggi su Sportface.it

A una settimana dall’Australian Open, dove saranno chiamati a difendere la finale, Simonee Andreadebuttano con unanell’Atp 250 di. La coppia azzurra, grande protagonista lo scorso anno nel doppio maschile con tanto di qualificazione alle Atp Finals di Torino, ha inaugurato la nuova stagione nel migliore dei modi. In occasione del debutto sul cemento australiano è infatti arrivato un successo in due set ai danni dei beniamini di casa Fancutt/Romios, in tabellone grazie a una wild card.7-6(2) 6-3 il punteggio in favore della coppia azzurra, accreditata della terza testa di serie, capace di portare a casa l’incontro in 1h19? di gioco. Proprio in virtù della loro classifica, Simone e Andrea sono stati esentati dal primo turno in virtù di un bye e hanno esordito direttamente al secondo.