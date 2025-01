Anteprima24.it - Stefano De Martino da record: trionfo di ascolti con ‘Affari Tuoi – Lotteria Italia’

Tempo di lettura: 2 minutiSerata memorabile perDeche si conferma uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana. Lo speciale “AffariItalia”, in onda ieri sera su Rai1, ha registratostraordinari, segnando un risultato storico per il programma: 33.2% di share con in media 6.281.000 spettatori. Due i picchi: 7 milioni e 800 mila spettatori alle 22:43 e un incredibile 47,5% di share raggiunto alle 24:09. Dati che portano lo spin-off del celebre format a conquistare il miglior risultato in termini die share degli ultimi 16 anni.L’anteprima del programma, trasmessa in contemporanea con la finale della Supercoppa italiana su Canale 5, ha anch’essa registrato numeri impressionanti: 6 milioni e 200 mila spettatori e un 26,7% di share.