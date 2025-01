Napolipiu.com - Scuffet è a Napoli: “Grazie per il benvenuto”. Il portiere

Il Napoli è pronto a ufficializzare un doppio movimento nel reparto portieri. Simone Scuffet è atterrato all'aeroporto di Capodichino per unirsi alla squadra di Antonio Conte, mentre Elia Caprile farà il percorso inverso verso il Cagliari. Il nuovo estremo difensore azzurro, appena giunto nel capoluogo campano, si è mostrato disponibile con tifosi e stampa presenti. Le prime parole di Scuffet sono state essenziali: "Non ho ancora parlato con Conte, grazie per il benvenuto". Nei prossimi giorni sono in programma le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al club partenopeo fino a fine stagione. Per Scuffet arriva in una big dopo le esperienze internazionali con Cluj (Romania), APOEL Nicosia (Cipro) e Kasimpasa (Turchia), oltre ai trascorsi italiani con Udinese, Spezia e Como.