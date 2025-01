Liberoquotidiano.it - Sanità: Oms, Hmpv non è un nuovo virus, sintomi simili a comune raffreddore

Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - "Il metapneumoumanonon è un. Identificato per la prima volta nel 2001, è presente nella popolazione umana da molto tempo. È unche circola in inverno e in primavera. Di solito provocarespiratorial". Lo precisa la portavoce dell'Organizzazione mondiale della(Oms), Margaret Harris, sul profilo X dell'organizzazione in merito alche circola in Cina