Renzo Arbore Gegè Telesforo e Come ridevamo | nuovo programma su Rai2

ROMA – Tutte le risate del piccolo schermo: le “raccolgono”in “”, ildi Rai Cultura ideato dai due conduttori insieme a Ugo Porcelli, in onda il giovedì in seconda serata su Rai 2 dal 9 gennaio. Venti appuntamenti durante i quali gli spettatori potranno immergersi in una vera e propria Enciclopedia della comicità televisiva del secondo Novecento, che raccoglie il meglio della risata italiana attraverso i decenni. Un viaggio nel tempo guidato dache hanno meticolosamente selezionato il meglio degli sketch e delle canzoni comiche dell’archivio Rai e dell’archivio personale di, proponendo 120 tra scenette e brani che hanno fatto la storia della televisione italiana.“– spiega un divertito– è un’antologia di risate, risatine, sorrisi e ridacchiamenti.