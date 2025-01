Ilnapolista.it - Per capire come Conceiçao ha cambiato il Milan basta guardare Hernandez e Leao (Guardian)

Anche ilcelebra lo sfavillante avvio di Sergioal. Lo fa nella sua rubrica dedicata al calcio italiano Nicky Bandini. “C’è mai stata una corsa di velocità calcisticaquesta? Assunto per sostituire Paulo Fonsecaallenatore del, una transizione gestita così male che il suo predecessore ha finito per annunciare il suo licenziamento dal finestrino di un’auto,ha guidato la sua prima sessione di allenamento lunedì scorso e ha preso un volo con la sua nuova squadra per Riyadh il giorno dopo. Da allora, ha prodotto due vittorie in rimonta contro Juventus e Inter, consegnando alil suo primo trofeo in tre anni. Tutto questo, con la febbre”.Ildescrive-Inter“una partita straordinaria”. E loda soprattutto la reazione del, sotto 2-0.