Paolo De Chiesa | La mia ex mi sparò sul volto persi 12 chili e smisi di sciare Eravamo da gente famosa ho coperto tutti fino ad oggi

“Ho insabbiato tutto e ho. Ma alla fine l’ho pagata io”. Comincia così l’intervista rilasciata al Corriere del Trentino daDe, ex campione di sci e storico commentatore Rai, mentre si trovava a Madonna di Campiglio per la proiezione del film “La Valanga Azzurra” di Giovanni Veronesi. Dell’incidente che gli ha sconla vita Deparla per la prima volta proprio in occasione di questa pellicola, che celebra i successi dello sci azzurro negli anni Settanta. Non aveva mai raccontato nulla, custodendo un segreto che pure ha condizionato irrimediabilmente la sua vita e la sua carriera agonistica.“Non lo sapeva nessuno, non ne avevo mai parlato pubblicamente e sinceramente non so perché l’ho fatto ora dopo 40 anni”, ha ammesso De68enne. “Forse perché questo film può essere considerato veramente la chiusura di un cerchio, un grande regalo di Fandango e Giovanni Veronesi.