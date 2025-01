Ilrestodelcarlino.it - Monossido in una casa. Intossicata una famiglia

Una donna e due figlie di 12 e 17 anni sono rimaste intossicate ieri sera in un appartamento di via Giordano Bruno, nel quartiere del Piano. Le tre si trovavano inquando si sarebbe verificato il malfunzionamento di una stufa. I locali sono ben presto diventati saturi didi carbonio. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto hanno rilevato concentrazioni altissime. Insieme agli equipaggi del 118 e della Croce Rossa, i soccorritori hanno provveduto a portare all’esterno, in mezzo alla strada, le tre donne che palesavano grosse difficoltà respiratorie. Le tre si sono mostrate assolutamente collaborative ma accusavano problemi evidenti di respirazione, cefalea, respiro affannoso. Nel quartiere si sono vissuti attimi di grande paura, perchè a causa dell’emergenza si correva anche il rischio di un espandersi dell’emergenza ad altri ambienti vicini.